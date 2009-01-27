Голубые медведи для поднятия настроения

Просто так. Разве голубым медведям нужны какие-то поводы?
(Правда, пока в наших краях шкурка поменяна на бурую примерно до апреля, если к тому времени голубая шерсть все еще будет впору, конечно!)
Мы заехали в этот пляж на окраине Хайфы прямо перед тем как свернуть на дорогу в аэропорт. Кстати, прямо напротив этого пляжа много офисов, в частности, Гугл, Intel, Microsoft. В приморских городах всегда радует этот work-life balance. Немного с завистью смотрела в свое время на коллег из Барселоны и Кейп-тауна...
(Правда, пока в наших краях шкурка поменяна на бурую примерно до апреля, если к тому времени голубая шерсть все еще будет впору, конечно!)
Мы заехали в этот пляж на окраине Хайфы прямо перед тем как свернуть на дорогу в аэропорт. Кстати, прямо напротив этого пляжа много офисов, в частности, Гугл, Intel, Microsoft. В приморских городах всегда радует этот work-life balance. Немного с завистью смотрела в свое время на коллег из Барселоны и Кейп-тауна...
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привет!