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Голубые медведи для поднятия настроения

  • Jan. 27th, 2009 at 2:49 PM
Просто так. Разве голубым медведям нужны какие-то поводы?

(Правда, пока в наших краях шкурка поменяна на бурую примерно до апреля, если к тому времени голубая шерсть все еще будет впору, конечно!)






Мы заехали в этот пляж на окраине Хайфы прямо перед тем как свернуть на дорогу в аэропорт. Кстати, прямо напротив этого пляжа много офисов, в частности, Гугл, Intel, Microsoft. В приморских городах всегда радует этот work-life balance. Немного с завистью смотрела в свое время на коллег из Барселоны и Кейп-тауна...








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Comments

( 19 comments — Leave a comment )
ivannasm
Jan. 27th, 2009 12:52 pm (UTC)
:))))
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meatreach
Jan. 27th, 2009 12:59 pm (UTC)
Классный медведь! :))
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romanefimov
Jan. 27th, 2009 01:15 pm (UTC)
гыыыы! :)
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bod_hi
Jan. 27th, 2009 01:41 pm (UTC)
Да, в Израиле много филиалов айтишных крупных и не очень фирм. Даже у конторы, на которую я сейчас работаю, офис в Тель Авиве есть ;-)
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o_z
Jan. 27th, 2009 08:19 pm (UTC)
а не дураки (с) :)
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k_amsterdamu
Jan. 27th, 2009 02:35 pm (UTC)
прекрасные вы :)
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justso123
Jan. 27th, 2009 03:51 pm (UTC)
Большой какой стал, и кругленький!
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o_z
Jan. 27th, 2009 08:21 pm (UTC)
да большой, вообще не то слово! только что вроде лежал даже не переворачивался, и вот... уползает во все щели!
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whortleberry
Jan. 27th, 2009 04:36 pm (UTC)
Олька, это чума ))))
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marina_baranova
Jan. 27th, 2009 04:58 pm (UTC)
Красавчик-Медведь! :)))
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uuuhh
Jan. 27th, 2009 06:06 pm (UTC)
чудесные вы! )
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iz_antverpena
Jan. 27th, 2009 06:25 pm (UTC)
Какие веселые медведи, какие чудесные наряды!
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o_z
Jan. 27th, 2009 08:19 pm (UTC)
про наряды - дааа, я очень полюбила мужскую одежду... 68-74го размера, в настоящий момент :)
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lielrad
Jan. 27th, 2009 07:11 pm (UTC)
Замечательно поднимают!
Выкладывайте еще!
:)
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o_z
Jan. 27th, 2009 08:18 pm (UTC)
хорошо, будем! теперь очередь К. :)
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_lacerta_
Jan. 27th, 2009 08:40 pm (UTC)
лапушка, чудесный малыш какой, солнечный=)!
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_galja_
Jan. 27th, 2009 09:53 pm (UTC)
Какой он уже у вас большооой! ;))
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reinkarni
Jan. 30th, 2009 08:05 am (UTC)
какие вы все классные!
привет!
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o_z
Jan. 30th, 2009 08:59 am (UTC)
спасибо) привет!
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( 19 comments — Leave a comment )

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